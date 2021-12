Albania connection

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) I narcotrafficanti di Tirana stanno diventando i più potenti in Europa e guadagnano sempre più spazio nel nostro Paese. Fanno affari direttamente con i cartelli colombiani ed entrano in competizione persino con la ’ndrangheta. I clan hanno investito soprattutto nella città di Durazzo, che usano anche come punto d’incontro e «rifugio sicuro» per i pregiudicati. Mentre in Italia un loro porto di riferimento è Gioia Tauro. I narcotrafficanti albanesi oggi fanno affari direttamente con quelli colombiani, al pari della ’ndrangheta». Non ha dubbi un investigatore che fa la spola tra il nostro Paese e i Balcani a proposito dei narcos che operano di là dall’Adriatico. In gergo vengono chiamati «Mafia Shqiptare», e rappresentano i 20 clan al centro dei più eclatanti commerci di stupefacenti di questo decennio. L’ultima operazione risale al 3 dicembre scorso, quando la Guardia di finanza di ...