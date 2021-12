Sport in tv oggi (martedì 28 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 28 dicembre 2021) oggi, martedì 28 dicembre 2021, saranno di scena diversi Sport: il calcio con la Premier League, il basket con la NBA, gli Sport invernali con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino e sci nordico (per il fondo con il Tour de Ski, per il salto maschile con il 4 Trampolini) ed il World Team Challenge di biathlon. programma Sport IN TV oggi (MARTEDI’ 28 dicembre) 03.00 NBA, regular season: Phoenix Suns-Memphis Grizzlies – Sky Sport NBA, Sky Go, Now 10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a m. gigante femminile Lienz – RaiSport+HD, RaiPlay, EuroSport 1, EuroSport Player 11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: super-G maschile Bormio – Rai2, RaiPlay, EuroSport 1, ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021)282021, saranno di scena diversi: il calcio con la Premier League, il basket con la NBA, gliinvernali con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino e sci nordico (per il fondo con il Tour de Ski, per il salto maschile con il 4 Trampolini) ed il World Team Challenge di biathlon.IN TV(MARTEDI’ 28) 03.00 NBA, regular season: Phoenix Suns-Memphis Grizzlies – SkyNBA, Sky Go, Now 10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a m. gigante femminile Lienz – Rai+HD, RaiPlay, Euro1, EuroPlayer 11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: super-G maschile Bormio – Rai2, RaiPlay, Euro1, ...

