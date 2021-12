SFORTUNA IN AMORE nell’anno nuovo: ecco i 4 segni che avranno una vita di coppia infelice nel 2022 (Di martedì 28 dicembre 2021) Il 2022 è alle porte e all’orizzonte tante novità. Nuovi progetti, avventure e perché no… nuovi amori. Attenzione però, non per tutti i segni dello Zodiaco questo viaggio nei sentimenti sarà lineare. La fortuna sembra aver baciato solo pochi eletti. Di chi si è dimenticato la dea bendata? Scopriamo insieme quali sono i segni più SFORTUNAti in AMORE del 2022. Come andranno le feste natalizie? La fine dell’anno secondo Paolo Fox, segno per segno! Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni del prossimo anno di: Branko Paolo Fox Simon & the Stars Ariete L’anno, per gli amici dell’Ariete, non inizia nel migliore dei modi. Vi sarà stranamente faticoso sfoggiare il vostro fascino. La cosa vi destabilizza. A chi attribuire la colpa di ciò? ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilè alle porte e all’orizzonte tante novità. Nuovi progetti, avventure e perché no… nuovi amori. Attenzione però, non per tutti idello Zodiaco questo viaggio nei sentimenti sarà lineare. La fortuna sembra aver baciato solo pochi eletti. Di chi si è dimenticato la dea bendata? Scopriamo insieme quali sono ipiùti indel. Come andranno le feste natalizie? La fine dell’anno secondo Paolo Fox, segno per segno! Curioso di sapere come andrà il? Leggi le previsioni del prossimo anno di: Branko Paolo Fox Simon & the Stars Ariete L’anno, per gli amici dell’Ariete, non inizia nel migliore dei modi. Vi sarà stranamente faticoso sfoggiare il vostro fascino. La cosa vi destabilizza. A chi attribuire la colpa di ciò? ...

