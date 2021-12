Roma, operaio morto a via Merulana (Di martedì 28 dicembre 2021) Ennesima morte sul lavoro. Questa volta a Roma, dove, in via Merulana, un operaio è precipitato da un’impalcatura perdendo la vita. Inutili i soccorsi: sul posto, subito dopo l’incidente, sono accorsi vigili del fuoco e poliziotti del commissariato Esquilino. Intanto sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell’incidente mortale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Ennesima morte sul lavoro. Questa volta a, dove, in via, unè precipitato da un’impalcatura perdendo la vita. Inutili i soccorsi: sul posto, subito dopo l’incidente, sono accorsi vigili del fuoco e poliziotti del commissariato Esquilino. Intanto sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell’incidente mortale. L'articolo proviene da Italia Sera.

