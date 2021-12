Rilevato Ossigeno nell'atmosfera di un pianeta in un altro sistema solare (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ossigeno nell'atmosfera di un pianeta in un altro sistema solare Da quando i primi esopianeti (pianeti al di fuori del nostro sistema solare) sono stati scoperti negli anni '90, la lista di questi pianeti è cresciuta costantemente e ora sono più di quattromila. Nel corso dei decenni, team scientifici di tutto il mondo hanno cercato di caratterizzare le loro atmosfere e spiegare perché questi nuovi mondi sono così diversi dai pianeti del sistema solare.  Il rilevamento è stato reso possibile da un modello di computer sviluppato dal team scientifico, il modello più avanzato per studiare le atmosfere di esopianeti caldi sviluppato fino ad oggi. Il modello non solo concordava con le precedenti osservazioni ... Leggi su notiziepress (Di mercoledì 29 dicembre 2021)di unin unDa quando i primi esopianeti (pianeti al di fuori del nostro) sono stati scoperti negli anni '90, la lista di questi pianeti è cresciuta costantemente e ora sono più di quattromila. Nel corso dei decenni, team scientifici di tutto il mondo hanno cercato di caratterizzare le loro atmosfere e spiegare perché questi nuovi mondi sono così diversi dai pianeti del.  Il rilevamento è stato reso possibile da un modello di computer sviluppato dal team scientifico, il modello più avanzato per studiare le atmosfere di esopianeti caldi sviluppato fino ad oggi. Il modello non solo concordava con le precedenti osservazioni ...

Astronomia: una boccata d'ossigeno nell'atmosfera dell'esopianeta infuocato I ricercatori hanno sviluppato uno dei modelli informatici più avanzati in grado di simulare le atmosfere degli esopianeti caldi. "Questi risultati dimostrano che ora possiamo creare modelli realistic ...

Una boccata d'ossigeno nell'atmosfera dell'esopianeta infuocato Sebbene osservazioni simili delle atmosfere di pianeti più piccoli e più freddi non siano ancora possibili, un giorno lo saranno I ricercatori hanno sviluppato uno dei modelli informatici più avanzati ...

I ricercatori hanno sviluppato uno dei modelli informatici più avanzati in grado di simulare le atmosfere degli esopianeti caldi. "Questi risultati dimostrano che ora possiamo creare modelli realistic ...
Sebbene osservazioni simili delle atmosfere di pianeti più piccoli e più freddi non siano ancora possibili, un giorno lo saranno I ricercatori hanno sviluppato uno dei modelli informatici più avanzati ...