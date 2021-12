Quarantena covid, Rasi: “Sì a riduzione se variante Omicron è prevalente” (Di martedì 28 dicembre 2021) La possibile decisione del Cts su una riduzione della Quarantena covid per le persone, vaccinate, che hanno avuto un contatto con un positivo “è corretta se la prevalenza della variante Omicron è ormai superiore alla Delta”. Così all’Adnkronos Salute Guido Rasi, già direttore dell’Ema, oggi consulente del commissario per l’emergenza covid-19 Francesco Paolo Figliuolo e direttore scientifico Consulcesi Club. Le due varianti “hanno tempi di incubazione diversi”, ricorda Rasi. Perciò “occorre capire a chi si può applicare questa mini Quarantena – precisa – Chi ha avuto un contatto con un positivo ha bisogno di un tempo di osservazione di 48-72 ore e dobbiamo essere sicuri di trovarci in presenza di Omicron e non di ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) La possibile decisione del Cts su unadellaper le persone, vaccinate, che hanno avuto un contatto con un positivo “è corretta se la prevalenza dellaè ormai superiore alla Delta”. Così all’Adnkronos Salute Guido, già direttore dell’Ema, oggi consulente del commissario per l’emergenza-19 Francesco Paolo Figliuolo e direttore scientifico Consulcesi Club. Le due varianti “hanno tempi di incubazione diversi”, ricorda. Perciò “occorre capire a chi si può applicare questa mini– precisa – Chi ha avuto un contatto con un positivo ha bisogno di un tempo di osservazione di 48-72 ore e dobbiamo essere sicuri di trovarci in presenza die non di ...

