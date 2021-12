Nuovo codice della strada, ecco le multe che raddoppiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Nuovo codice della strada: è guerra all'inciviltà (con supermulte). E dal primo gennaio arriva anche una novità positiva. I disabili, "titolari del contrassegno speciale", potranno parcheggiare ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021): è guerra all'inciviltà (con super). E dal primo gennaio arriva anche una novità positiva. I disabili, "titolari del contrassegno speciale", potranno parcheggiare ...

Advertising

zazoomblog : Riforme che succede sul nuovo codice degli appalti - #Riforme #succede #nuovo #codice - ailuig96 : Il nuovo codice del citofono per aprire il portone senza tirare fuori le chiavi in attesa che lo impari a memoria h… - Ma__Ra7 : @Ryos_27 No anche da app. Mi genera sempre un codice nuovo per entrare ?? - MrcLucien : @claussibraun attenzione,potrebbe essere che il tizio che te l'ha scansionato non abbia aggiornato l'app di verific… - Roby_Passarelli : The Batman: nel nuovo trailer una frase in codice dell'Enigmista, Zoe Kravitz svela cosa ha imparato sul set… -