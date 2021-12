Myth non rinnova il contratto con TSM: lo streamer alla ricerca di una nuova esperienza (Di martedì 28 dicembre 2021) Ali “Myth” Kabbani, famoso streamer di Twitch e creatore di contenuti, ha deciso di terminare la sua avventura con TSM. Dopo un percorso durato tre anni, Myth e TSM hanno annunciato in un video che le loro strade prendono direzioni diverse. E’ stato il giocatore a decidere di non estendere il suo contratto con l’organizzazione di esports. Nel video, Myth ha affermato che il “sentimento familiare” che inizialmente lo ha attratto verso TSM è venuto meno, in particolare a causa di alcune partenze: il giocatore nomina sia l’ex presidente di TSM, Leena Xu, che l’ex mid laner di League of Legends, Bjergsen. Inoltre, Myth ritiene che il team non l’abbia utilizzato “in modo efficiente”, sottolineando la sua assenza da molti contenuti dell’organizzazione. It’s been a good run. ?? ... Leggi su esports247 (Di martedì 28 dicembre 2021) Ali “” Kabbani, famosodi Twitch e creatore di contenuti, ha deciso di terminare la sua avventura con TSM. Dopo un percorso durato tre anni,e TSM hanno annunciato in un video che le loro strade prendono direzioni diverse. E’ stato il giocatore a decidere di non estendere il suocon l’organizzazione di esports. Nel video,ha affermato che il “sentimento familiare” che inizialmente lo ha attratto verso TSM è venuto meno, in particolare a causa di alcune partenze: il giocatore nomina sia l’ex presidente di TSM, Leena Xu, che l’ex mid laner di League of Legends, Bjergsen. Inoltre,ritiene che il team non l’abbia utilizzato “in modo efficiente”, sottolineando la sua assenza da molti contenuti dell’organizzazione. It’s been a good run. ?? ...

