Motocross | Jeffrey Herlings | “Nel 2021 ho vinto perché non ho commesso errori quando contava davvero”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Al termine di una delle stagioni più equilibrate e spettacolari di sempre,hail Mondiale MXGP nelcentrando così il quinto titolo iridato della carriera (il secondo nella classe regina). L’olandese della KTM ha avuto la meglio all’ultimo atto del campionato in quel di Mantova sul francese della Kawasaki Romain Febvre e sullo sloveno della Honda Tim Gajser. “Dopo tutta la sfortuna, tutti gli infortuni, continuavo a dire a me stesso, sono arrivato troppo lontano quest’anno per non farcela e me lo sono detto più e più volte. Sapevo solo che l’avrei fatto e l’ho fatto“, raccontaal sito ufficiale della MXGP durante la pausa invernale di fine anno. “La pressione era alta e Tim è stato il primo a cedere con la partenza,è rientrato in pista nel ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Motocross Jeffrey

OA Sport

Il mondo delpiange la morte del giovanissimo René Hofer . Il 19enne pilota ufficiale della Ktm nel ...Herlings - Abbiamo trascorso un sacco di tempo insieme, anche la scorsa ...Il 19enne aveva portato all'ottavo posto finale l'Austria aldelle Nazioni ( vinto dall'Italia di Tony Cairoli , ndr).Herlings, l'olandese fresco di titolo della MXGP e compagno di ...Al termine di una delle stagioni più equilibrate e spettacolari di sempre, Jeffrey Herlings ha vinto il Mondiale MXGP nel 2021 centrando così il quinto titolo iridato della carriera (il secondo nella ...Heading into the final two rounds of the 2021 MXGP season, Jeffrey Herlings sits three points behind the championship leader. It all comes down to a straight shootout to determine who will forever ...