Moby Prince, entra in gioco la Dda di Firenze: nominato l'esplosivista Coppe (Di martedì 28 dicembre 2021) È il geominerario ed esperto di esplosivi Danilo Coppe, già consulente della Corte D'Assise di Bologna all'ultimo processo per la strage alla stazione, uno dei periti incaricati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Firenze di far luce sul disastro della Moby Prince nel quale, poco più di 30 anni fa, la notte del 10 aprile 1991, di fronte alle coste del porto di Livorno, morirono 140 persone tra passeggeri e equipaggio e vi fu un unico sopravvissuto. La Procura di Firenze, che con la Dda ha riaperto le indagini – seguite dal procuratore aggiunto Gabriele Mazzotta – ha assegnato 90 giorni di tempo a Coppe per rispondere ai quesiti assegnati, in particolare se vi siano nuovi elementi a suffragio della tesi della presenza di esplosivi sulla Moby

