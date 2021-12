Manovra | ritoccato il tetto agli stipendi dei super-dirigenti pubblici | dal 2023 avranno gli adeguamenti previsti per il resto della p a

(Di martedì 28 dicembre 2021) A otto anni dalla sua fissazione, il soffitto di 240mila euro l’annodei(equivalente alla retribuzione del capo dello Stato) si sposta per la prima volta verso l’alto. È una delle novità contenute nel maxi-emendamento del governo alla legge di Bilancio approvata al Senato, inserita – curiosamente – in un comma dell’articolo 17-bis, che disciplina l’accesso al Fondo indennizzo risparmiatori coinvolti nei crac bancari. Il limite retributivo, si legge, potrà essereal rialzo nei limiti di una percentuale fissata dall’Istat, che equivarrà a quella degliannuali degliriconosciuti aidi Polizia e forze armate e ai docenti universitari, che a propria volta è tarata sugli “incrementi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Manovra ritoccato

Il Fatto Quotidiano

... scomparso, modificato,, cesellato e riannodato decine di volte, l'ultimo rinvio è stato ...ministero dell'Economia - come se fosse ottobre - per sciogliere i nodi ancora aperti della, ...La Federal Reserve ha impartito una forte accelerazione alladi progressiva riduzione dello stimolo monetario, il "tapering". Il taglio agli acquisti ...2%), mentre hain modo più ...Il limite dei 240mila euro alle buste paga dei vertici della Pubblica amministrazione e ai compensi dei super-consulenti non sarà più inciso nella pietra. Dall’anno prossimo potrà essere ritoccato al ...La legge di bilancio impantanata al Senato per le continue trattative dei partiti di governo. Senato e Camera non hanno ancora esaminato una sola riga del testo ...