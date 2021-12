Manovra a scatola chiusa | è rivolta a Montecitorio Via libera a 200 emendamenti Il testo della legge di bilancio approderà nel primo pomeriggio in Aula

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 dicembre 2021) È una maggioranza trasversale e compatta quella che ieri ha deciso di non esprimersi in Commissione FinanzeCamera su unaimposta dal Governo, senza alcuna possibilità di discussione se non appena qualche ora. Un tempo assolutamente insufficiente, come ha detto chiaramente il presidenteCommissione, Luigi Marattin (Italia viva). “Il rispetto delle istituzioni e il rispetto verso il lavoro di sei mesi svolto per preparare il terreno alla riforma fiscale ci impone di rispondere semplicemente ‘no, grazie’ quando ci si chiede di esprimerci in poche ore su un provvedimento del genere”, ha detto Marattin, seguito nelle proteste anche in commissioneda parte delle opposizioni, mentre per il capogruppo del Pd, Ubaldo Pagano, “nessuna fase emergenziale giustifica una tale compressione dei ...