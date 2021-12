La polizia di Los Angeles uccide per errore una quattordicenne

Advertising

SkyTG24 : #Usa, 14enne uccisa da agente a Los Angeles: polizia diffonde il video della tragedia - lerribaldo : Los Angeles, la polizia spara a raffica contro un ladro armato di lucchetto della bicicletta e uccide una 14enne ch… - tvsvizzera : Suscita molte critiche la morte di una 14enne uccisa da un proiettile vagante sparato dalla polizia. Le immagini -… - infoitesteri : Usa, 14enne uccisa da agente a Los Angeles: polizia diffonde il video della tragedia - abboapk : Los Angeles, 14enne uccisa dalla polizia che ammette l'errore e mostra il filmato -

Ultime Notizie dalla rete : polizia Los

Angeles, 28 dicembre 2021 - LadiAngeles ha diffuso il video di un suo intervento all'interno di una grande magazzino, in cui una ragazzina di 14 anni è rimasta uccisa . Il filmato è ripreso dalla bobycam di uno degli ...LadiAngeles ha colpito per errore, uccidendola, una ragazzina di 14 anni che si trovava nel camerino di prova di un negozio di abbigliamento in un centro commerciale. Gli agenti - come ...Los Angeles, 28 dic. (askanews) - La polizia di Los Angeles ha colpito per errore, uccidendola, una ragazzina di 14 anni che si trovava nel ...Gli agenti sono intervenuti in un grande magazzino per fermare un uomo, che aveva aggredito diverse persone. La ragazzina colpita da un proiettile vagante ...