La nuova Bmw M4 GT4 è in arrivo nel 2023 (Di martedì 28 dicembre 2021) MILANO - La nuova Bmw M4 GT4 ha completato i primi test la scorsa settimana ad Almeria, a circa un anno dalla consegna ai team della Bmw M Motorsport. Lo sviluppo del nuovo modello è già in fase ... Leggi su motori.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) MILANO - LaBmw M4 GT4 ha completato i primi test la scorsa settimana ad Almeria, a circa un anno dalla consegna ai team della Bmw M Motorsport. Lo sviluppo del nuovo modello è già in fase ...

Ferrari, il 2022 sarà l'anno del Purosangue: il primo suv di Maranello I rivali coi quali la Purosangue dovrà vedersela La nuova Ferrari dovrà, infatti, rispondere a ... della Porche Cayenne Turbo GT e fra le novità in arrivo della Bmw XM. Ma da un modello del Cavallino ...

Nuova Mini 2023: Rendering e Anticipazioni Pochi giorni fa alcune foto spia dalla Cina ci hanno colto di sorpresa rivelando quasi interamente il design della Mini di prossima generazione in forma elettrica. Le foto spia mostravano quella che s ...

