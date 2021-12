Il Belgio rifiuta l'estradizione in Spagna del rapper Valtonyc (Di martedì 28 dicembre 2021) La giustizia belga ha deciso di negare la consegna del rapper Valtonyc alla Spagna, respingendo la richiesta effettuata da Madrid con un mandato di arresto europeo. Valtonyc , originario di Maiorca, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) La giustizia belga ha deciso di negare la consegna delalla, respingendo la richiesta effettuata da Madrid con un mandato di arresto europeo., originario di Maiorca, ...

