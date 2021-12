Don't Look Up: svelata la scena in cui Jennifer Lawrence era "strafatta" (Di martedì 28 dicembre 2021) Jennifer Lawrence e Adam McKay hanno svelato i dettagli della scena di Don't Look Up girata dopo che l'attrice aveva fumato erba. Don't Look Up contiene una scena in cui Jennifer Lawrence era alle prese con gli effetti di sostanze stupefacenti. L'attrice aveva già parlato di quell'episodio che aveva suscitato grande ilarità tra i membri del cast e della troupe. Nel film diretto da Adam McKay arrivato alcuni giorni fa su Netflix, il premio Oscar Jennifer Lawrence interpreta Kate, un'esperta in astronomia che viene mostrata anche mentre fuma marijuana e non esita a "sballarsi" in un paio di momenti della storia. L'attrice ha deciso di scegliere un approccio molto realistico per interpretare alcune sequenze: nel ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 dicembre 2021)e Adam McKay hanno svelato i dettagli delladi Don'tUp girata dopo che l'attrice aveva fumato erba. Don'tUp contiene unain cuiera alle prese con gli effetti di sostanze stupefacenti. L'attrice aveva già parlato di quell'episodio che aveva suscitato grande ilarità tra i membri del cast e della troupe. Nel film diretto da Adam McKay arrivato alcuni giorni fa su Netflix, il premio Oscarinterpreta Kate, un'esperta in astronomia che viene mostrata anche mentre fuma marijuana e non esita a "sballarsi" in un paio di momenti della storia. L'attrice ha deciso di scegliere un approccio molto realistico per interpretare alcune sequenze: nel ...

