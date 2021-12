Covid: da zero a 15 casi in 48ore, chiusi bar paese Sardegna (Di martedì 28 dicembre 2021) I contagi in risalita a Paulilatino, nell'Oristanese, hanno convinto il sindaco e consigliere regionale Domenico Gallus a chiudere tutti i bar del paese, luoghi di aggregazione per i più giovani, i ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) I contagi in risalita a Paulilatino, nell'Oristanese, hanno convinto il sindaco e consigliere regionale Domenico Gallus a chiudere tutti i bar del, luoghi di aggregazione per i più giovani, i ...

Advertising

skepticalzebra : The zero covid dilemma - Corriere : Burioni: «Dal Covid rischi rilevanti per i bimbi, dal vaccino no» - yanfry : RT @vitalbaa: @OGiannino I problemi di oggi nella presa in carico da parte del sistema sanitario, nell’effettuazione di tamponi, nel reperi… - lukealb : RT @DomaniGiornale: Anche in #Cina è penetrata la variante #Omicron: il rischio è che la strategia “contagi-zero” vada in crisi. E a febbra… - Emanuele676 : @MagisterZatta @longagnani @magicaGrmente22 @Spreciso @LorenzoCast89 La baseline non è zero. Per il resto, -