Collina | «La Var sta funzionando E ora la velocizzeremo»

(Di martedì 28 dicembre 2021) L’ex arbitro Pierluigiha parlato delle prestazioni degli arbitri e del funzionamento ottimale della Var Pierluigi, storico ex arbitro e ora presidente della commissione arbitri FIFA, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della Var e delle innovazioni che saranno apportate in futuro. VAR – «Lo scopo era un altro, più importante: eliminare gli errori rilevanti, quelli che influiscono sul risultato e di conseguenza sulla regolarità di una partita. E mi pare che l’obiettivo sia stato raggiunto». FUORIGIOCO – «Spetta a chi è in campo decidere se la posizione sia punibile o meno, chi sta al Var può solo segnalare il possibile offside, ma poi la scelta sarà dell’arbitro centrale. Nel calcio l’interpretazione è parte del regolamento e per quanto ci possano essere situazioni simili, non saranno mai uguali. E quindi, va ...

Advertising

CalcioNews24 : Le parole di #Collina sugli arbitri e la tecnologia - napolista : #Collina: «Stiamo sperimentando una nuova tecnologia per i fuorigioco. La useremo al Mondiale» Alla Gazzetta: «Bis… - assiduam3nte : @marcospanu5 Casarin, che sicuramente conosci, la pensa al contrario. Poi certamente verrà fuori che sei un arbitro… -

Ultime Notizie dalla rete : Collina Var

Calcio News 24

... PierluigiSulla Gazzetta dello Sport un'intervista all'ex arbitro Pierluigi, capo dei fischietti Fifa. Il tema è la. Lo scopo della sua introduzione non era eliminare le ...E dopo un confronto con i vertici nazionali (italiani anche loro:per la Fifa e Rosetti per ... Ma a commettere l'errore è anche ilNasca, il quale gli ha semplicemente comunicato 'è ...ASCOLTA L’ex arbitro Pierluigi Collina ha parlato delle prestazioni degli arbitri e del funzionamento ottimale della Var Pierluigi Collina, storico ex arbitro e ora presidente della commissione arbitr ...Nomine e promozioni per arbitri, assistenti e VAR italiani nella lista FIFA. Federico Marchi - 17/12/2021, 21:00. Grande soddisfazione per l’AIA in seguito all’accoglimento in ...