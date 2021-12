Cinesi contro Elon Musk per il rischio collisioni con 'Space X' (Di martedì 28 dicembre 2021) AGI - Sotto tiro sui social media Cinesi il miliardario Elon Musk in quanto secondo Pechino, due dei suoi satelliti hanno mancato di poco la collisione con la stazione spaziale del gigante asiatico. L'uomo più ricco del mondo, che è stato recentemente nominato Persona dell'anno dalla rivista Time, è meglio conosciuto in Cina per le sue auto elettriche Tesla. Ma la sua azienda di esplorazione spaziale SpaceX gli sta facendo registrare un certo malcontento. Secondo un documento inviato all'inizio di dicembre da Pechino all'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio esterno a Vienna, la stazione spaziale cinese Tiangong ha dovuto eseguire manovre evasive in due occasioni, a luglio e ottobre, per evitare "un incontro" con la navicella SpaceX. L'agenzia spaziale cinese ha ... Leggi su agi (Di martedì 28 dicembre 2021) AGI - Sotto tiro sui social mediail miliardarioin quanto secondo Pechino, due dei suoi satelliti hanno mancato di poco la collisione con la stazione spaziale del gigante asiatico. L'uomo più ricco del mondo, che è stato recentemente nominato Persona dell'anno dalla rivista Time, è meglio conosciuto in Cina per le sue auto elettriche Tesla. Ma la sua azienda di esplorazione spazialeX gli sta facendo registrare un certo malcontento. Secondo un documento inviato all'inizio di dicembre da Pechino all'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio esterno a Vienna, la stazione spaziale cinese Tiangong ha dovuto eseguire manovre evasive in due occasioni, a luglio e ottobre, per evitare "un in" con la navicellaX. L'agenzia spaziale cinese ha ...

Cinesi contro Elon Musk per il rischio collisioni con 'Space X' Mercato cruciale per Tesla SpaceX non ha replicato, creando malcontento negli internauti cinesi e l'increscioso episodio potrebbe avere ripercussioni sulle vendite di Tesla in Cina. Il mercato cinese ...

Cinesi contro Elon Musk per il rischio collisioni con 'Space X' AGI - Agenzia Giornalistica Italia

