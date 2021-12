“Caro Battiato” con Pif il 5 gennaio su Raitre (Di martedì 28 dicembre 2021) ROMA – Il 5 gennaio sarà trasmessa su Rai3 una serata speciale dedicata a Franco Battiato, scomparso il 18 maggio scorso. Il titolo, “Caro Battiato”, rimanda immediatamente al tono affettuoso e appassionato di Pif, che farà da narratore in un viaggio nei luoghi del Maestro – dall’Etna a Milano – passando per l’Arena di Verona dove lo scorso settembre si è tenuto uno straordinario concerto-tributo al quale hanno partecipato tutte le star della musica italiana. Lorenzo Jovanotti Cherubini con “L’era del cinghiale bianco”, Gianni Morandi nel brano che è stato scritto proprio per lui, “Che cosa resterà di me”, un’intensissima Emma Marrone ne “L’animale”, “La stagione dell’amore” interpretata da Fiorella Mannoia, il “Cuccurucucu” intonato da Gianna Nannini, la “Bandiera bianca” ritmata da Colapesce e Dimartino, “No time non ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 dicembre 2021) ROMA – Il 5sarà trasmessa su Rai3 una serata speciale dedicata a Franco, scomparso il 18 maggio scorso. Il titolo, “”, rimanda immediatamente al tono affettuoso e appassionato di Pif, che farà da narratore in un viaggio nei luoghi del Maestro – dall’Etna a Milano – passando per l’Arena di Verona dove lo scorso settembre si è tenuto uno straordinario concerto-tributo al quale hanno partecipato tutte le star della musica italiana. Lorenzo Jovanotti Cherubini con “L’era del cinghiale bianco”, Gianni Morandi nel brano che è stato scritto proprio per lui, “Che cosa resterà di me”, un’intensissima Emma Marrone ne “L’animale”, “La stagione dell’amore” interpretata da Fiorella Mannoia, il “Cuccurucucu” intonato da Gianna Nannini, la “Bandiera bianca” ritmata da Colapesce e Dimartino, “No time non ...

