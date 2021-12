Cancel culture in salsa russa: Putin cassa la storia dei gulag (Di martedì 28 dicembre 2021) Con un colpo di spugna la Russia di Putin ha tradito la memoria di milioni di vittime dei gulag. Memorial chiuderà. La Corte Suprema russa si è espressa una volta per tutte sul destino della più antica associazione per la difesa dei diritti umani del paese. Già inclusa nel registro degli agenti stranieri, era finita nuovamente nell’occhio del ciclone lo scorso 8 novembre. In quell’occasione l’Ufficio del Procuratore generale ne aveva chiesto la liquidazione perché, secondo lui, i difensori dei diritti umani dal 2013 al 2016 sarebbero stati impegnati in attività politiche che avrebbero violato sistematicamente i requisiti sulla marcatura dei materiali emessi da un agente straniero. Il 28 dicembre è stata emessa dalla Corte Suprema russa. Nell’annunciare la decisione, il giudice Alla Nazarova ha dato ragione al ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Con un colpo di spugna la Russia diha tradito la memoria di milioni di vittime dei. Memorial chiuderà. La Corte Supremasi è espressa una volta per tutte sul destino della più antica associazione per la difesa dei diritti umani del paese. Già inclusa nel registro degli agenti stranieri, era finita nuovamente nell’occhio del ciclone lo scorso 8 novembre. In quell’occasione l’Ufficio del Procuratore generale ne aveva chiesto la liquidazione perché, secondo lui, i difensori dei diritti umani dal 2013 al 2016 sarebbero stati impegnati in attività politiche che avrebbero violato sistematicamente i requisiti sulla marcatura dei materiali emessi da un agente straniero. Il 28 dicembre è stata emessa dalla Corte Suprema. Nell’annunciare la decisione, il giudice Alla Nazarova ha dato ragione al ...

Advertising

premini__ : Io in realtà coglierei l’occasione per dire che, indipendentemente dalla cancel culture in caso di sbagli, si dovre… - SimMoschini : RT @HuffPostItalia: Cancel culture in salsa russa: Putin cassa la storia dei gulag - HuffPostItalia : Cancel culture in salsa russa: Putin cassa la storia dei gulag - LadyNorin88 : Ma chi cazzo aspetta Avatar e Aquaman????? Ma poi per fortuna che la cancel culture serve Infatti si vede ???????? - Vale_ofblades : RT @xaidnlou: Friendly reminder che 'dittatura del politicamente corretto', 'nazifem', 'teoria gender', 'cancel culture' etc sono termini i… -

Ultime Notizie dalla rete : Cancel culture Cancel culture in salsa russa: Putin cassa la storia dei gulag Con un colpo di spugna la Russia di Putin ha tradito la memoria di milioni di vittime dei gulag. Memorial chiuderà. La Corte Suprema russa si è espressa una volta per tutte sul destino della più ...

La mostra sul fotografo Gian Butturini "contro la cancel culture" Questa è una mostra contro una cancel culture che, senza confronto e senza discussione, nella liberale Inghilterra ha fatto ritirare dal commercio il libro "London by Gian Butturini2 e infangato la ...

La mostra sul fotografo Gian Butturini «contro la cancel culture» Giornale di Brescia Cancel culture in salsa russa: Putin cassa la storia dei gulag Con un colpo di spugna la Russia di Putin ha tradito la memoria di milioni di vittime dei gulag. Memorial chiuderà. La Corte Suprema russa si è espressa una volta per tutte sul destino della più antic ...

La mostra sul fotografo Gian Butturini «contro la cancel culture» Si terrà a Milano ospiterà dal 27 gennaio «Londra 1969 - Derry 1972», anche per una «riabilitazione» dell'artista bresciano ...

Con un colpo di spugna la Russia di Putin ha tradito la memoria di milioni di vittime dei gulag. Memorial chiuderà. La Corte Suprema russa si è espressa una volta per tutte sul destino della più ...Questa è una mostra contro unache, senza confronto e senza discussione, nella liberale Inghilterra ha fatto ritirare dal commercio il libro "London by Gian Butturini2 e infangato la ...Con un colpo di spugna la Russia di Putin ha tradito la memoria di milioni di vittime dei gulag. Memorial chiuderà. La Corte Suprema russa si è espressa una volta per tutte sul destino della più antic ...Si terrà a Milano ospiterà dal 27 gennaio «Londra 1969 - Derry 1972», anche per una «riabilitazione» dell'artista bresciano ...