Can Yaman considera suo padre un vero eroe (Di martedì 28 dicembre 2021) Can Yaman, nonostante i suoi genitori si siano separati quando lui aveva solo 5 anni, ha una famiglia molto unita. L’attore, classe 1989, è famosissimo in tutto il mondo ed è l’orgoglio di casa. Di recente ha pubblicato un libro autobiografico, dal titolo “Sembra strano anche a me”, dove racconta della sua infanzia, la giovinezza, Leggi su vitadavips.myblog (Di martedì 28 dicembre 2021) Can, nonostante i suoi genitori si siano separati quando lui aveva solo 5 anni, ha una famiglia molto unita. L’attore, classe 1989, è famosissimo in tutto il mondo ed è l’orgoglio di casa. Di recente ha pubblicato un libro autobiografico, dal titolo “Sembra strano anche a me”, dove racconta della sua infanzia, la giovinezza,

Advertising

danielaco78 : RT @Stefani29974118: @can_yaman_team @danielaco78 Tantissimi auguri di buon compleanno Danny ?????? - danielaco78 : RT @56_nico: @danielaco78 @can_yaman_team Tantissimi auguri Daniela???? - cristinascat10 : RT @YamanFanPageIta: VIOLA COME IL MARE Che coppia, la Chillemi e Can Yaman Ci terranno compagnia per sei serate #FrancescaChillemi (36)… - elirezaeii : RT @CanKalpli: Servizio Studio Aperto In Tv ha conquistato il successo ed il cuore di milioni di fan, ora Can Yaman si racconta in un aut… - LenkaWeaver : RT @YamanFanPageIta: VIOLA COME IL MARE Che coppia, la Chillemi e Can Yaman Ci terranno compagnia per sei serate #FrancescaChillemi (36)… -