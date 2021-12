Al Grande Fratello Vip 6 vincono i look, luminosi e in perfetto mood natalizio (Di martedì 28 dicembre 2021) Tra liti, nomination, immunità, coppie che scoppiano e che nascono e malinconia, la puntata del Grande Fratello Vip 6, di lunedì 27 dicembre 2021, ha veramente brillato. Se non altro per i look! Le donne della Casa più spiata d’Italia erano tutte super sbrilluccicose, piene di paillettes e glitter dalla testa ai piedi, in vero mood natalizio. Vi raccomandiamo... La malinconia di Katia Ricciarelli al GF Vip 6: "Sono sola" Sophie Codegoni ha indossato un minidress argento fatto di preziosi ricami luminosi, maniche lunghe e scollo profondo, a cui ha abbinato dei sandali della stessa tonalità. Stile simile anche per Valeria Marini che con il suo abito a minigonna e i tacchi gioiello, era veramente stellare, golden lady come la ... Leggi su diredonna (Di martedì 28 dicembre 2021) Tra liti, nomination, immunità, coppie che scoppiano e che nascono e malinconia, la puntata delVip 6, di lunedì 27 dicembre 2021, ha veramente brillato. Se non altro per i! Le donne della Casa più spiata d’Italia erano tutte super sbrilluccicose, piene di paillettes e glitter dalla testa ai piedi, in vero. Vi raccomandiamo... La malinconia di Katia Ricciarelli al GF Vip 6: "Sono sola" Sophie Codegoni ha indossato un minidress argento fatto di preziosi ricami, maniche lunghe e scollo profondo, a cui ha abbinato dei sandali della stessa tonalità. Stile simile anche per Valeria Marini che con il suo abito a minigonna e i tacchi gioiello, era veramente stellare, golden lady come la ...

