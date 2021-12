Abiti di carnevale contraffatti sequestrati a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La tentata introduzione sul territorio dell'Ue didiper bambini, riproducenti modelli di proprietà di un noto marchio, è stata sventata dai funzionari Adm in servizio presso l'Ufficio delle Dogane di1 nel corso di operazioni di verifica merce di origine cinese giunta presso lo scalo partenopeo. Il carico, 2.547 unità, è stato intercettato approfondendo indicatori di rischio elaborati dalla Direzione Antifrode ed attraverso una accurata ispezione della spedizione, destinata a società operante in ambito regionale. La partita, che avrebbe consentito illeciti profitti per circa 100000 euro, è stata sequestrata ed il rappresentante legale della società importatrice è stato deferito all'Autorità Giudiziaria.