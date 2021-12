Ultime Notizie Roma del 27-12-2021 ore 20:10 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco vita studio la riflessione sul numero di persone in quarantena l’abbiamo fatta col ministro speranza Gli scienziati stanno studiando con l’istituto superiore di sanità così in generale Francesco Paolo figliolo intanto secondo il Sottosegretario alla salute per è verosimile che nei prossimi giorni se arrivi a 100.000 contagia il giorno avviene il breve la somministrazione della quarta dose di vaccini è un’infermiera la prima persona al mondo a riceverla l’anno in corso si chiude andati disastrosi per il turismo italiano con 120 milioni di visitatori che mancheranno all’appello rispetta 2019 13 milioni in meno di viaggi degli italiani all’estero solo per le vacanze tra Natale e Capodanno ed epifania a lanciare l’allarme e con Commercio il cui presidente Carlo Sangalli chiede al governo più ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco vita studio la riflessione sul numero di persone in quarantena l’abbiamo fatta col ministro speranza Gli scienziati stanno studiando con l’istituto superiore di sanità così in generale Francesco Paolo figliolo intanto secondo il Sottosegretario alla salute per è verosimile che nei prossimi giorni se arrivi a 100.000 contagia il giorno avviene il breve la somministrazione della quarta dose di vaccini è un’infermiera la prima persona al mondo a riceverla l’anno in corso si chiude andati disastrosi per il turismo italiano con 120 milioni di visitatori che mancheranno all’appello rispetta 2019 13 milioni in meno di viaggi degli italiani all’estero solo per le vacanze tra Natale e Capodanno ed epifania a lanciare l’allarme e con Commercio il cui presidente Carlo Sangalli chiede al governo più ...

