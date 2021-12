Udinese, dt Marino: «Non esiste una cessione di Beto a gennaio» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato delle voci che riguardano il futuro di Beto Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato delle voci che riguardano il futuro di Beto. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva. Beto Udinese – «Per ora sappiamo che ha impattato bene con la Serie A e che ha caratteristiche che lo rendono adatto al nostro campionato. Noi lo abbiamo pagato 7 milioni per essere un carneade dei campionati europei, per ora ci sta ripagando, fare valutazioni esagerate e esaltarsi col rischio di imbrodarsi è fuori luogo. A gennaio non esiste una sua cessione. I Pozzo non ci hanno mai fatto muovere i giocatori ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato delle voci che riguardano il futuro diPierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato delle voci che riguardano il futuro di. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva.– «Per ora sappiamo che ha impattato bene con la Serie A e che ha caratteristiche che lo rendono adatto al nostro campionato. Noi lo abbiamo pagato 7 milioni per essere un carneade dei campionati europei, per ora ci sta ripagando, fare valutazioni esagerate e esaltarsi col rischio di imbrodarsi è fuori luogo. Anonuna sua. I Pozzo non ci hanno mai fatto muovere i giocatori ...

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Marino Calcio: Marino (Udinese), 'non cediamo Beto a gennaio' 'A gennaio non esiste una sua cessione. I Pozzo non ci hanno mai fatto muovere i giocatori importanti a gennaio". Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino esclude una cessione dell'attaccante Beto Betuncal nel mercato invernale. 'Per ora sappiamo che ha impattato bene con la Serie A e che ha caratteristiche che lo rendono adatto ...

Milan su Beto: Marino fa chiarezza sulla sua cessione - Top News A fare chiarezza sulla situazione ci pensa il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva.

Udinese, Marino: “Cioffi bravo, resta in panchina” ItaSportPress MARINO, Sta con Commisso: "Vanno studiate norme" Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato così delle tematiche del mercato sollevate da Commisso: "Non commento nel merito le sue proposte, ...

Marino (DS Udinese): “Beto via a gennaio? Vi spiego la situazione” Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, nel corso di un intervento a Radio Sportiva, ha parlato così di un'eventuale cessione di Beto, ...

