Scattano i controlli | chi rischia la stangata di Capodanno

Advertising

baritoday : Green pass e norme anticovid, a Bari controlli della polizia durante i giorni di Natale: scattano le sanzioni… - corrmezzogiorno : #Bari Controlli dei vigili sul lungomare Lite tra Decaro e un venditore abusivo|Video - PugliaStream : Lotta agli abusivi, scattano i controlli Lo scontro verbale col sindaco Decaro - corrmezzogiorno : #Bari Controlli dei vigili sul lungomare Lite tra Decaro e un abusivo|Video - sinapsinews : Napoli - Movida e assembramenti, con l'ordinanza del sindaco scattano i controlli -

Ultime Notizie dalla rete : Scattano controlli

ilGiornale.it

anche sui social Il governo ha pensato di vietare feste in piazza e di chiudere discoteche, sale da ballo e locali simili. Quest'anno iriguarderanno anche il web, in particolare ...hanno interessato il porto e diversi centri molisani (Isernia, Ururi, Porto Cannone, San Martino in Pensilis) e hanno avuto, come obiettivi primari, il rispetto delle vigenti disposizioni ...Pochi controlli e circa il 50% dell'utenza che ha rispettato l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 su treni e autobus ad Ancona e nelle Marche nel primo giorno lavorativo di entrata in vigore effe ...I controlli a tappeto messi in atto nell’ultimo periodo dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce un numero impressionante di irregolarità presso i distributori di carburante presenti nel Picen ...