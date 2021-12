(Di lunedì 27 dicembre 2021) Anche Nicolaalcosì come il suo amico. “Io e @lorenzojovabar, un locale malfamatissimo. Sto bene, non ho sintomi, magno da mane a sera…grazie a tutti!”, scrive su Instagram postando una foto nella quale è ritratto assieme al cantautore. Ieri lo stessoaveva annunciato su TikTok la positività di, “nonostante il tampone rapido avesse stabilito che non lo era. I tamponi rapidi non funzionano granché. Mi ha chiamato la sera Nicola, mi ha detto ‘stamattina ero negativo, ora ho fatto il molecolare e sono'”. E oggi l’aggiornamento sul suo stato di salute sempre su Tik Tok: “Non ho febbre”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : 'Ho il virus, passera anche questo': così Jovanotti annuncia sui social di essere positivo al Covid. 'Ho la febbre… - Corriere : Nicola Savino: «Io e Jovanotti all’Omicron bar. Sono positivo al Covid, ma sto bene» - DarkForce78 : RT @4everAnnina: Jovanotti ha il Covid: '38 di febbre, questi tamponi rapidi non sono efficaci'. Poi la rivelazione: 'Anche Nicola Savino è… - Adnkronos : Nicola #Savino positivo al Covid : 'Io e #Jovanotti all'omicron bar'. - Salvaroma972 : RT @GiuseppeMargio1: Qualcuno, cortesemente, mi sa spiegare perché costui ha,da sempre, tanta visibilità? Esce un disco? TG RAI!!Bah! Jovan… -

negativo e: perché può succedere? Con i nuovi casi in costante aumento e il dilagare della contagiosa ...brutte sorprese come è successo al cantante Jovanotti o al conduttore Nicola: ...Il conduttore radiofonico e il cantautore sono entrambi positivi Anche Nicolaal covid così come il suo amico Jovanotti. "Io e @lorenzojova all'omicron bar, un locale malfamatissimo. Sto bene, non ho sintomi, magno da mane a sera…grazie a tutti!", scrive ...Dopo Jovanotti, anche Nicola Savino ha detto di essere positivo al Covid: lo ha annunciato in un post su Instagram, in cui scrive che «Io e lorenzojova all'omicron ...Jovanotti è positivo al Covid. Fa sapere tramite i social che ha preso il virus e ha febbre e influenza, ma è fiducioso.