Quiz di Harry Potter su Sky e NOW, Helen Mirren conduce 4 serate evento del Torneo delle Case di Hogwarts (Di lunedì 27 dicembre 2021) Aspettando il ritorno ad Hogwarts con la reunion del cast a vent’anni dal primo film della saga, arriva anche in Italia il Quiz di Harry Potter su Sky e NOW. Dal 27 dicembre al 30 dicembre in prima tv assoluta su Sky Uno e in streaming su NOW, Harry Potter – il Torneo delle Case di Hogwarts, un epico Quiz show in quattro puntate, ad eliminazione diretta, condotto dall’attrice Premio Oscar Helen Mirren. Un evento unico che vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo del campionato Tournament of Houses e sarà impreziosito da magici cameo degli ex studenti di Harry Potter Tom Felton, Simon Fisher-Becker, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Aspettando il ritorno adcon la reunion del cast a vent’anni dal primo film della saga, arriva anche in Italia ildisu Sky e NOW. Dal 27 dicembre al 30 dicembre in prima tv assoluta su Sky Uno e in streaming su NOW,– ildi, un epicoshow in quattro puntate, ad eliminazione diretta, condotto dall’attrice Premio Oscar. Ununico che vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo del campionato Tournament of Houses e sarà impreziosito da magici cameo degli ex studenti diTom Felton, Simon Fisher-Becker, ...

Advertising

LauraLuthien86 : @Nicola89144151 Faccio una ripassatina che a capodanno ho il quiz di Harry Potter fra i giochi della serata ???????????? - loscornetteros : 'Harry Potter – il Torneo delle Case di Hogwarts' quiz show in quattro puntate ad eliminazione diretta su Sky Uno a… - glooit : Harry Potter – Il Torneo delle Case di Hogwarts: trailer italiano del quiz su Sky con Helen Mirren leggi su Gloo… - missgucyles : harry sai che alla me di otto anni del 2013 che guardava icarly e snobbava gli one direction l'unico che piaceva er… - BlasoneGiochi : Guarda cosa ho trovato! Harry Potter Wizarding Quiz Gioco da tavolo Iterattivo Parlante Magia Family ??… -