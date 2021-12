Paul Newman e la lunga lotta con l’Oscar (Di lunedì 27 dicembre 2021) Non è mica da un premio Oscar che si giudica un attore. Per fortuna. Anche perché c’è da rimanere sbigottiti dall’elenco dei maestri esclusi o ricompensati solo con la statuetta alla carriera. Un elenco, per intenderci, che ha in testa un certo Charlie Chaplin, chiamato per l’ultima volta a Los Angeles ormai ottuagenario e da anni lontano dal set. Ma il grande Charlot non è stato l’unico ad avere un rapporto tormentato con l’Academy Awards. Un altro è stato Paul Newman che, insieme a Laurence Olivier, Henry Fonda, Ennio Morricone e Spike Lee, ha ottenuto l’Oscar onorario prima di riceverlo per una interpretazione in un film. Newman è stato uno dei grandi divi del cinema a partire dagli anni ’50, crepuscolo della dell’età dell’oro di Hollywood, per poi confermarsi nei decenni seguenti con interpretazioni sempre ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Non è mica da un premio Oscar che si giudica un attore. Per fortuna. Anche perché c’è da rimanere sbigottiti dall’elenco dei maestri esclusi o ricompensati solo con la statuetta alla carriera. Un elenco, per intenderci, che ha in testa un certo Charlie Chaplin, chiamato per l’ultima volta a Los Angeles ormai ottuagenario e da anni lontano dal set. Ma il grande Charlot non è stato l’unico ad avere un rapporto tormentato con l’Academy Awards. Un altro è statoche, insieme a Laurence Olivier, Henry Fonda, Ennio Morricone e Spike Lee, ha ottenutoonorario prima di riceverlo per una interpretazione in un film.è stato uno dei grandi divi del cinema a partire dagli anni ’50, crepuscolo della dell’età dell’oro di Hollywood, per poi confermarsi nei decenni seguenti con interpretazioni sempre ...

