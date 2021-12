Lutto per Eleonora Daniele: “Te ne sei andata stanotte. Ieri sono riuscita a dirti ciao, per l’ultima volta. Fai buon viaggio zia Elsa” (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Zietta mia. stanotte te ne sei andata. Ieri sera sono riuscita a dirti ciao, per l’ultima volta”. Inizia così il post pubblicato su Instagram da Eleonora Daniele Ieri 26 dicembre. La conduttrice di Storie Italiane ha annunciato di aver perso una zia alla quale era molto legata, morta tra la notte di Natale e la mattina di Santo Stefano. “Ho chiamato tua figlia Celestina che mi ha messo in viva voce ma non riuscivo a parlare perché avevo capito che ti avrei persa a breve e quel ti voglio bene che ho pronunciato spero tu lo abbia portato con te, stanotte, nella tua eternità”, ha aggiunto. Poi il ricordo toccante: “Ancora mi ricordo quando venivamo a trovarti io e nonna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Zietta mia.te ne seisera, per”. Inizia così il post pubblicato su Instagram da26 dicembre. La conduttrice di Storie Italiane ha annunciato di aver perso una zia alla quale era molto legata, morta tra la notte di Natale e la mattina di Santo Stefano. “Ho chiamato tua figlia Celestina che mi ha messo in viva voce ma non riuscivo a parlare perché avevo capito che ti avrei persa a breve e quel ti voglio bene che ho pronunciato spero tu lo abbia portato con te,, nella tua eternità”, ha aggiunto. Poi il ricordo toccante: “Ancora mi ricordo quando venivamo a trovarti io e nonna ...

