Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Lodi, picchia la compagna e sferra un pugno a un poliziotto - leggoit : Lodi, picchia la compagna e sferra un pugno a un poliziotto - bornjuventino : RT @ilCittadinoLodi: Lodi, baby gang accerchia e picchia ragazzini per rapinarli: sette denunciati - ilCittadinoLodi : Lodi, baby gang accerchia e picchia ragazzini per rapinarli: sette denunciati -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi picchia

Il Cittadino

Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri didopo che ha picchiato la propria compagna e poi, una volta arrivati sul posto i carabinieri, ha sferrato a uno di loro un violento pugno in faccia prima di venire arrestato. Portato in tribunale, ...Toyota no a stop vendita auto diesel e benzina/ "Non tutti sono pronti per elettrico" Insegnante picchiata a, non è il primo caso Quello avvenuto anon è di certo il primo caso di ...Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri di Lodi dopo che ha picchiato la propria compagna e poi, una volta arrivati sul posto i carabinieri, ha sferrato a uno di loro ...Sette minorenni, tre dei quali hanno addirittura meno di 14 anni e non sono imputabili, sono stati denunciati dalla squadra mobile della questura di Lodi per rapina aggravata e interruzione di pubblic ...