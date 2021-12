Le mascherine FFP2 si possono lavare (e riutilizzare)? (Di lunedì 27 dicembre 2021) Non più solo chirurgiche. Nel corso di questi due anni di pandemia abbiamo imparato a conoscere la preziosa importanza dei dispositivi di protezione individuale e ad apprezzarne gli effetti. Ora che il governo ha deciso di rendere obbligatorio l’utilizzo di un determinato tipo (ancor più protettivo) a bordo dei mezzi pubblici, sui treni, sugli aerei e in alcuni posti al chiuso, sorge una domanda: si possono lavare le mascherine FFP2? E se sì, per quante volte e con quali modalità? Perché, a differenza delle chirurgiche (che hanno un prezzo calmierato di 50 centesimi cadauna) i dispositivi di protezione di “classe” superiore hanno sì una più elevata resistenza e possibilità di riutilizzo, ma costano anche di più. Per questo motivo proviamo a spiegare quali sono le principali indicazioni per la pulizia e la gestione di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Non più solo chirurgiche. Nel corso di questi due anni di pandemia abbiamo imparato a conoscere la preziosa importanza dei dispositivi di protezione individuale e ad apprezzarne gli effetti. Ora che il governo ha deciso di rendere obbligatorio l’utilizzo di un determinato tipo (ancor più protettivo) a bordo dei mezzi pubblici, sui treni, sugli aerei e in alcuni posti al chiuso, sorge una domanda: sile? E se sì, per quante volte e con quali modalità? Perché, a differenza delle chirurgiche (che hanno un prezzo calmierato di 50 centesimi cadauna) i dispositivi di protezione di “classe” superiore hanno sì una più elevata resistenza e possibilità di riutilizzo, ma costano anche di più. Per questo motivo proviamo a spiegare quali sono le principali indicazioni per la pulizia e la gestione di ...

