L'assessore Grassi di Morterone lancia l'idea di una delibera Zan comunale contro le discriminazioni (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Morterone, il più piccolo comune d'Italia nella provincia di Lecco abitatato da 34 abitanti secondo gli ultimi dati Istat aggiornati al 2021, sta pensando di emettere una sorta di delibera Zan ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il, il più piccolo comune d'Italia nella provincia di Lecco abitatato da 34 abitanti secondo gli ultimi dati Istat aggiornati al 2021, sta pensando di emettere una sorta diZan ...

gayit : Se il Partito Gay ha un assessore con una giunta di centro destra - ultimora_pol : #Lombardia #Lecco Il sindaco di Morterone Dario #Presenti (#FI|EPP) ha raggiunto un accordo col parito #GAY|Omosess… - grayner : RT @SkyTG24: Morterone, Andrea Grassi è il primo assessore del Partito Gay nominato in Italia - stop_fake_news_ : AGI - Prima volta ‘storica' per il Partito Gay Lgbt+. A Morterone, il Comune con meno abitanti in Italia, è stato… - fisco24_info : Un sindaco di centrodestra ha nominato un assessore del partito Lgbt+ nel Comune più piccolo d'Italia: AGI - Prima… -