Ladispoli | primo open day all’istituto Alberghiero | successo di partecipazioni

(Di lunedì 27 dicembre 2021)per ilday dell’diche giorni fa ha aperto le sue porte al pubblico, nel pieno rispetto delle misure anti-Covid, per accogliere gli studenti delle Scuole Medie e le loro famiglie. La Commissione Orientamento ha predisposto anche un collegamento a distanza tramite la piattaforma Teams per consentire una visita virtuale dei laboratori e degli spazi dell’Istituto. A dare il benvenuto è stata la Dirigente Scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa con la Responsabile della Sede di via Federici Prof.ssa Rosa Torino, insieme ai membri della Commissione Orientamento: il Prof. Carlo Narducci (Funzione strumentale), le Prof.sse Valeria Mollo, Giovanna Albanese, Carmen Piccolo e il Prof. Renato D’Aloia. Al desk per le informazioni e l’accoglienza ...

Terzobinarioit : Rifiuti a Ladispoli: raccolta regolare il 25 dicembre e il 6 gennaio, posticipata al 2 quella del primo… - Terzobinarioit : Primo open day all'Alberghiero di Ladispoli - tusciatimes : Successo per il primo Open Day dell’istituto alberghiero di Ladispoli - 0766news_TripTv : ?? SUCCESSO PER IL PRIMO OPEN DAY DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO DI LADISPOLI ???? Leggi l'articolo ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Ladispoli primo

Il Faro Online

... 3H e 3I, dell'Istituto Comprensivo 'Corrado Melone' di, accompagnate dalle professoresse ... Il Vittoriano era stato ideato come tributo alla memoria di Vittorio Emanuele II,re dell'...... è stato compiuto ilsignificativo passo. Ma Ice Park non è soltanto Roma. Grande affluenza è stata registrata nella pista allestita nella centralissima Piazza Rossellini di. Per gli ...Docenti, genitori e alunni hanno voluto mettere in scena per la prima volta un “Presepe vivente” presso l’aula verde “Aldo Piersanti”.Ladispoli – “Nel solo ultimo anno sono decine le persone senza fissa dimora che in Italia hanno perso la vita a causa del freddo, due di queste soltanto nell’ultimo mese a Roma”. Il Partito democratic ...