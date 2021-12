La variante Omicron corre in Israele: parte lo studio sull’efficacia della quarta dose (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tel Aviv – La variante Omicron corre in Israele, dove oggi si registrano registra 1.760 nuovi casi di coronavirus su circa 94.300 test effettuati ieri. Lo riporta Ynet che cita gli ultimi dati del ministero della Salute. L’indice R è a 1,41. E sono 87 i pazienti Covid-19 ricoverati in ospedale in condizioni “gravi”, quasi l’86% dei quali – sottolinea Ynet – non sono vaccinati contro il Covid-19. La metà dei nuovi casi di coronavirus confermati in Israele viene attribuita alla variante Omicron, scrive il Jerusalem Post sulla base dei dati del ministero. Dall’inizio della pandemia Israele ha segnalato 8.242 decessi per complicanze legate al Covid-19. Intanto ha preso il via oggi al Sheba Hospital di Tel Aviv una ricerca ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tel Aviv – Lain, dove oggi si registrano registra 1.760 nuovi casi di coronavirus su circa 94.300 test effettuati ieri. Lo riporta Ynet che cita gli ultimi dati del ministeroSalute. L’indice R è a 1,41. E sono 87 i pazienti Covid-19 ricoverati in ospedale in condizioni “gravi”, quasi l’86% dei quali – sottolinea Ynet – non sono vaccinati contro il Covid-19. La metà dei nuovi casi di coronavirus confermati inviene attribuita alla, scrive il Jerusalem Post sulla base dei dati del ministero. Dall’iniziopandemiaha segnalato 8.242 decessi per complicanze legate al Covid-19. Intanto ha preso il via oggi al Sheba Hospital di Tel Aviv una ricerca ...

