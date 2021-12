Irpef iniqua, la riforma di Draghi premia dirigenti e manager, ultimi gli operai (Di martedì 28 dicembre 2021) La riforma fiscale che scatterà nel 2022 porterà a una riduzione media di prelievo per 27,8 milioni di contribuenti di 264 euro ma il vantaggio sarà maggiore per i redditi medio alti, quelli tra i 42mila e i 54mila, che dovranno versare all’erario 765 euro in meno in media. I dirigenti avranno una riduzione delle imposte di 368 euro, oltre il doppio, in termini assoluti, di quella media degli operai, pari a 162 euro, mentre gli impiegati avranno un taglio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 28 dicembre 2021) Lafiscale che scatterà nel 2022 porterà a una riduzione media di prelievo per 27,8 milioni di contribuenti di 264 euro ma il vantaggio sarà maggiore per i redditi medio alti, quelli tra i 42mila e i 54mila, che dovranno versare all’erario 765 euro in meno in media. Iavranno una riduzione delle imposte di 368 euro, oltre il doppio, in termini assoluti, di quella media degli, pari a 162 euro, mentre gli impiegati avranno un taglio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

