Incredibile Real: da 'sogno' di Milan e Juve, a 'snobbato' sul mercato (Di lunedì 27 dicembre 2021) Momento molto complicato per Isco, in passato accostato al Milan e alla Juventus. Il trequartista è stato escluso dal progetto del Real. Da oggetto del desiderio ad esubero. Prosegue la parabola discendente di Isco, in passato accostato sia alla Juventus che al Milan. Il trequartista, infatti, è uno dei giocatori meno utilizzati dal tecnico del Real Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

