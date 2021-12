I programmi in tv oggi, 28 dicembre 2021: film e intrattenimento (Di martedì 28 dicembre 2021) Su Canale 5 Sissi, su Rai Due Un’ora sola vi vorrei, su Sky Cinema 2 Il colore viola. Guida ai programmi Tv della serata del 28 dicembre 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 28 dicembre 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 alle 21.20 Unbreakable – Il Predestinato. Unico sopravvissuto a un incidente ferroviario, David Dunn si convince di essere invulnerabile e conosce un collezionista di fumetti che, al contrario, ha le ossa fragilissime. Rai Movie alle 21.10 propone Divorzio all’italiana. Il barone Cefalù è sposato da anni con l’infelice Rosalia. Innamoratosi della ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 dicembre 2021) Su Canale 5 Sissi, su Rai Due Un’ora sola vi vorrei, su Sky Cinema 2 Il colore viola. Guida aiTv della serata del 28Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 28? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 alle 21.20 Unbreakable – Il Predestinato. Unico sopravvissuto a un incidente ferroviario, David Dunn si convince di essere invulnerabile e conosce un collezionista di fumetti che, al contrario, ha le ossa fragilissime. Rai Movie alle 21.10 propone Divorzio all’italiana. Il barone Cefalù è sposato da anni con l’infelice Rosalia. Innamoratosi della ...

