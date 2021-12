Globe Soccer Awards | Lewandowski | «Ultimi due anni difficili | ma continuerò a fare del mio meglio»

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Robert, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato sul palco dei: le sue dichiarazioni Le parole di Robertai. Il bomber polacco ha vinto il premio dedicato a Maradona per l’attaccante più prolifico dell’ultimo anno. DICHIARAZIONI – «E’ un premio diverso, sono convinto di aver vinto questo trofeo. E’ importante per un attaccante essere al posto giusto, ma senza i miei compagni non avrei segnato così tanto. Grazie davvero a tutti, mi hanno permesso di diventare l’attaccante più prolifico del 2021. Sono stati due, madel mioin futuro». L'articolo proviene da ...

L'Italia è la miglior nazionale di calcio del 2021. I campioni d'Europa sono stati premiati durante i Global Soccer Awards in corso a Dubai. Il premio è stato ritirato del presidente della Figc, Gabriele Gravina, e dal capitano azzurro, Leonardo Bonucci. Un premio che Gravina ha attribuito "alla qualità ...