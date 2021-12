Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid (Di lunedì 27 dicembre 2021) Fedez e Chiara Ferragni Capodanno in isolamento per Fedez e Chiara Ferragni. Attraverso le storie Instagram, il cantante e l’influencer hanno informato i loro fan del fatto che stamattina, dopo aver effettuato un tampone molecolare, sono risultati positivi al Covid. “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri. Ieri abbiamo fatto un molecolare, il cui risultato è arrivato adesso. Io e Fede siamo positivi. I bambini non si sa come sono negativi. Per ora sono negativi, motivo per il quale dobbiamo indossare le mascherine in casa tutto il giorno, non possiamo mantenere più di tanto una distanza coi bambini dovendoli accudire. (…) Fortunatamente noi siamo asintomatici. (…) La nostra priorità in questo momento è che i bambini ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 dicembre 2021)Capodanno in isolamento per. Attraverso le storie Instagram, il cantante e l’influencer hanno informato i loro fan del fatto che stamattina, dopo aver effettuato un tampone molecolare, sono risultatial. “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri. Ieri abbiamo fatto un molecolare, il cui risultato è arrivato adesso. Io e Fede siamo. I bambini non si sa come sono negativi. Per ora sono negativi, motivo per il quale dobbiamo indossare le mascherine in casa tutto il giorno, non possiamo mantenere più di tanto una distanza coi bambini dovendoli accudire. (…) Fortunatamente noi siamo asintomatici. (…) La nostra priorità in questo momento è che i bambini ...

Advertising

Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - zazoomblog : Fedez e Chiara Ferragni il diario dalla quarantena: «I bimbi con febbre e tosse non poterli abbracciare è un incubo… - noicontrolavit1 : RT @inparjs: Comunque nessuno sta parlando del fatto che nonostante Chiara e Fedez siano positivi i bambini fortunatamente sono negativi e… -