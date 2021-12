Entry list Australian Open 2022 femminile: assente Serena Williams, ci sono due italiane (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il sito ufficiale degli Australian Open ha comunicato ufficialmente l‘Entry list per il torneo femminile del 2022. Presente la numero uno al mondo e padrona di casa Ashleigh Barty, ci sarà anche Naomi Osaka mentre spicca l’assenza della quarantenne Serena Williams, che resterà a riposo ulteriormente su suggerimento dei medici. Per quanto riguarda le italiane, soltanto due presenti: si tratta di Camila Giorgi e di Jasmine Paolini. Entry list COMPLETA 1 Barty, Ashleigh (AUS) 2 Sabalenka, Aryna (BLR) 3 Muguruza, Garbiñe (ESP)4 Pliskova, Karolina (CZE) 5 Krejcikova, Barbora (CZE) 6 Sakkari, Maria (GRE) 7 Kontaveit, Anett (EST) 8 Badosa, Paula (ESP) 9 Swiatek, Iga (POL) 10 Jabeur, Ons (TUN) 11 ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il sito ufficiale degliha comunicato ufficialmente l‘per il torneodel. Presente la numero uno al mondo e padrona di casa Ashleigh Barty, ci sarà anche Naomi Osaka mentre spicca l’assenza della quarantenne, che resterà a riposo ulteriormente su suggerimento dei medici. Per quanto riguarda le, soltanto due presenti: si tratta di Camila Giorgi e di Jasmine Paolini.COMPLETA 1 Barty, Ashleigh (AUS) 2 Sabalenka, Aryna (BLR) 3 Muguruza, Garbiñe (ESP)4 Pliskova, Karolina (CZE) 5 Krejcikova, Barbora (CZE) 6 Sakkari, Maria (GRE) 7 Kontaveit, Anett (EST) 8 Badosa, Paula (ESP) 9 Swiatek, Iga (POL) 10 Jabeur, Ons (TUN) 11 ...

Advertising

gianmilan76 : RT @FiorinoLuca: Nei due tornei WTA 250 di Melbourne ci saranno Camila #Giorgi e Jasmine #Paolini. Come specificato nel link sotto, le gioc… - sportface2016 : Atp #Melbourne 2022, l'entry list aggiornata: arrivano i forfait di #Bublik e #Nishikori - itennis4 : RIO DE JANEIRO ENTRY LIST. Alcaraz Garfia, Thiem, Berrettini, Del Potro to compete in the main draw. - zazoomblog : Entry list Wta 500 Adelaide 2022: le partecipanti e le italiane presenti - #Entry #Adelaide #2022: #partecipanti… - zazoomblog : Entry list Wta 500 Adelaide 2022: le partecipanti e le italiane presenti - #Entry #Adelaide #2022: #partecipanti -