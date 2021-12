Effetto Covid sul lavoro in Fvg: meno commercianti, più dipendenti pubblici e collaboratori domestici (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il numero di assicurati Inps è rimasto stabile nel 2020 Nel 2020 i lavoratori assicurati presso le diverse gestioni previdenziali Inps in Friuli Venezia Giulia sono stati quasi 561.000, un numero sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente. Questa apparente stabilità nasconde tuttavia delle dinamiche molto differenziate in base alla posizione prevalente dei lavoratori nell’anno. Da una parte si è registrato un significativo calo dei commercianti (-2,3% rispetto al 2019), che operano in uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia; sono infatti inclusi in questa categoria anche i lavoratori autonomi che operano nel turismo. Si riscontra poi una contrazione degli occupati dipendenti nel privato (-2,6%, in termini assoluti quasi -9.000 unità), in particolare quelli a tempo determinato e stagionali, e dei collaboratori ... Leggi su udine20 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il numero di assicurati Inps è rimasto stabile nel 2020 Nel 2020 i lavoratori assicurati presso le diverse gestioni previdenziali Inps in Friuli Venezia Giulia sono stati quasi 561.000, un numero sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente. Questa apparente stabilità nasconde tuttavia delle dinamiche molto differenziate in base alla posizione prevalente dei lavoratori nell’anno. Da una parte si è registrato un significativo calo dei(-2,3% rispetto al 2019), che operano in uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia; sono infatti inclusi in questa categoria anche i lavoratori autonomi che operano nel turismo. Si riscontra poi una contrazione degli occupatinel privato (-2,6%, in termini assoluti quasi -9.000 unità), in particolare quelli a tempo determinato e stagionali, e dei...

Advertising

udine20 : Effetto Covid sul lavoro in Fvg: meno commercianti, più dipendenti pubblici e collaboratori domestici -… - La_Chipsy : RT @frazambon: Perdita dell'olfatto da #coronavirus? Non solo. Può capitare di sentire, ad esempio, puzza di bruciato quando non c'è niente… - xnitius : RT @frazambon: Perdita dell'olfatto da #coronavirus? Non solo. Può capitare di sentire, ad esempio, puzza di bruciato quando non c'è nient… - Pv42453019Pv : RT @frazambon: Perdita dell'olfatto da #coronavirus? Non solo. Può capitare di sentire, ad esempio, puzza di bruciato quando non c'è niente… - Lella40444111 : RT @frazambon: Perdita dell'olfatto da #coronavirus? Non solo. Può capitare di sentire, ad esempio, puzza di bruciato quando non c'è nient… -