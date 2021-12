Dopo LDA, un altro allievo di Amici 21 conquista il Disco d’Oro (Di lunedì 27 dicembre 2021) Disco d’Oro ad Albe Continuano i successivi per i ragazzi di Amici 21 che significano certificazioni. Tempo fa vi avevamo detto che LDA con la canzone Quello che fa male aveva conquistato il Disco d’Oro. Il figlio di Gigi D’Alessio era stato il primo di questa edizione del talent show di Maria De Filippi conquistando L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 dicembre 2021)ad Albe Continuano i successivi per i ragazzi di21 che significano certificazioni. Tempo fa vi avevamo detto che LDA con la canzone Quello che fa male avevato il. Il figlio di Gigi D’Alessio era stato il primo di questa edizione del talent show di Maria De Filippindo L'articolo proviene da Novella 2000.

