Decreto festività | quando entra in vigore? Dalle mascherine Ffp2 al Green pass | le regole e le date

Advertising

Agenzia_Ansa : Capodanno 2022, cosa si potrà fare e cosa no. Le novità dopo il decreto Festività approvato dal Cdm. #ANSA - MediasetTgcom24 : Bozza decreto Festività, al bar soltanto con il Green Pass rafforzato #decretoFestività - RussoMu : RT @vitobarile: @marcoregni @lageloni Il decreto festività è stato approvato all'unanimità, sta cosa che quando le cose vanno bene è merito… - infoitinterno : Decreto festività, quando entra in vigore? Dalle mascherine Ffp2 al Green pass, tutte le regole e le date - neXtquotidiano : Cosa cambierà nei prossimi giorni Il calendario delle misure e dei divieti del Decreto Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto festività

...Novavax contro pandemia" "Prudenza e raccomandazioni anche dei medici in occasione delle... Dunque prima dele in una situazione ben diversa da oggi. In un locale della città in cui ...Col balzo sostanziale dei contagi negli ultimi giorni, il governo ha deciso di adottare nuove misure più stringenti in vista dellenatalizie, colpubblicato in Gazzetta ufficiale ...