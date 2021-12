Così | però | viene voglia di impararle tutte!

Leggi su iodonna

(Di lunedì 27 dicembre 2021) I titoli migliori su Netflix a dicembre 2021 guarda le foto Imparare il coreano – ma non solo la lingua, anche la cultura del Paese, curiosare tra la cucina, le tradizioni e le abitudini – guardando Squid Game. O appassionarsi alle avventure di Emily in Paris imparando a masticare qualche parola di francese, che non a caso resta una delle lingue più studiate al mondo. E, ancora, sorprendersi a seguire le vicissitudini dell’ispettore Sorjonen, protagonista di Bordertown, cercando di scoprire chi è l’autore di brutali omicidi. Perché non unire l’utile al dilettevole – complici le ...