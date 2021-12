Chiesa: “Niente ferie, devo recuperare dall’infortunio. Il mio obiettivo per il 2022 è questo!” (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Mi sto allenando alla Continassa! devo recuperare da un infortunio, ho deciso di non andare in ferie. Voglio essere al 100% per il 2022”. Parole di Federico Chiesa, protagonista di una lunga intervista rilasciata al quotidiano “la Repubblica“. L’attaccante della Juventus ha parlato degli obiettivi per il nuovo anno e ha espresso un suo personale giudizio sul girone d’andata dei bianconeri: “Sono venuto qui con la mentalità di vincere qualsiasi competizione. Ora puntiamo alla Supercoppa contro l’Inter, poi alla Coppa Italia. Per il campionato, vedremo. E siamo agli ottavi di Champions: lì è tutto da scrivere. Il bilancio della prima parte di stagione è più che positivo – ha aggiunto Chiesa – ma penso solamente al 2022 e alla prossima partita. Voglio vincere con la Juve ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Mi sto allenando alla Continassa!da un infortunio, ho deciso di non andare in. Voglio essere al 100% per il”. Parole di Federico, protagonista di una lunga intervista rilasciata al quotidiano “la Repubblica“. L’attaccante della Juventus ha parlato degli obiettivi per il nuovo anno e ha espresso un suo personale giudizio sul girone d’andata dei bianconeri: “Sono venuto qui con la mentalità di vincere qualsiasi competizione. Ora puntiamo alla Supercoppa contro l’Inter, poi alla Coppa Italia. Per il campionato, vedremo. E siamo agli ottavi di Champions: lì è tutto da scrivere. Il bilancio della prima parte di stagione è più che positivo – ha aggiunto– ma penso solamente ale alla prossima partita. Voglio vincere con la Juve ...

Advertising

vaticannews_it : #27dicembre #TerradeiFuochi Il parroco del Parco Verde di Caivano: la #Chiesa è sentinella di questo territorio, no… - infoitsport : Chiesa, niente ferie: 'Mi sto allenando alla Continassa. Nel 2022 voglio riportare la Juve in alto' - mauriziocristi1 : @FrancescoOrdine Federico chiesa, niente vacanze per la cronaca - infoitsport : Chiesa: 'Niente vacanze, devo recuperare. Nel 2022 faremo così!' - infoitsport : Chiesa: 'Niente vacanze, nel 2022 voglio riportare la Juve in alto. Sono un'ala, Kakà e Del Piero i miei idoli' -