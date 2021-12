Capodanno | la caccia del Viminale alle feste clandestine | controlli sul web e nei ristoranti

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Con 262 persone sanzionate nel giorno di Natale idelsul Green pass stanno entrando nel vivo. In totale il 25 dicembre, secondo i dati diffusi dal ministero, sono stati circa 65 mila (64.859) i soggetti controllati. Le verifiche sulle attività e gli esercizi commerciali sono state 7.409 con 64 titolari sanzionati. Nel giorno della Vigilia le sanzioni sono state 204 con 92.505 persone controllate. Ma adesso all’orizzonte si staglia il pericolo delledi. E su quelle pubblicità di cenoni e veglioni che si trovano in rete e invitano a Veglioni più o meno organizzati. Inma anche in centri benessere. Mentre nei palazzi antichi e nelle ville sono stati convocati i Dj per fare nottata. La polizia e le...

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno caccia

