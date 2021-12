Calendario softball 2022: date e programma di tutti gli eventi. Spiccano Europei e World Games (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sarà un 2022 particolarmente ricco anche nel softball, con tante manifestazioni internazionali al via e un’Italia che sarà molto impegnata su svariati fronti. Ma andiamo a scoprire che cosa ci riserverà il prossimo anno, a partire dalla difesa del titolo d’Europa conquistato nel 2021 in casa. Tale edizione dei Campionati d’Europa si terrà in Spagna, all’interno di un’estate già di suo caldissima: ci saranno infatti gli Europei Under 22 tanto per cominciare, e poi i World Games negli Stati Uniti, con l’Italia che vi gioca in quanto vittoriosa nel continente. Dopo la Spagna, poi, ci sarà la la serie di Coppe continentali, che hanno il loro spazio nella metà (con tendenza verso la parte finale) del mese di agosto. Ritorna, invece, quel Super 6 che nel 2018 terminò in maniera anticipata per avverse ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sarà unparticolarmente ricco anche nel, con tante manifestazioni internazionali al via e un’Italia che sarà molto impegnata su svariati fronti. Ma andiamo a scoprire che cosa ci riserverà il prossimo anno, a partire dalla difesa del titolo d’Europa conquistato nel 2021 in casa. Tale edizione dei Campionati d’Europa si terrà in Spagna, all’interno di un’estate già di suo caldissima: ci saranno infatti gliUnder 22 tanto per cominciare, e poi inegli Stati Uniti, con l’Italia che vi gioca in quanto vittoriosa nel continente. Dopo la Spagna, poi, ci sarà la la serie di Coppe continentali, che hanno il loro spazio nella metà (con tendenza verso la parte finale) del mese di agosto. Ritorna, invece, quel Super 6 che nel 2018 terminò in maniera anticipata per avverse ...

