"Basta con quella cosa". Federico Fashion Style, ora è la moglie a parlare: "Non lo tollero più" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un po' di curiosità, visto che si sta parlando di un personaggio pubblico legato soprattutto al mondo televisivo, ci può sempre stare, per carità. Ma in effetti, in fin dei conti, che cosa importa? Forse, come stanno dicendo in molti in rete, ci si sta accanendo troppo sui gusti sessuali di Federico Fashion Style, lo pensa pure Letizia Porcu. Letizia Porcu è la compagna di vita dell'hair stylist delle star nostrane. La donna a cui è legato da svariati anni e con la quale ha avuto la figlia Sophie (2017), venuta alla luce grazie alla fecondazione assistita. Quest'ultima è, finalmente, intervenuta sullo scottante quesito che vorrebbe Federico Fashion Style gay, oppure bisessuale.

